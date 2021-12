Wrapped : Spotify célèbre l’année 2021 avec les artistes qui l’ont rendue plus facile

Marseille contre Bruxelles.

Après s’être associé à Netflix pour proposer playlists et podcasts originaux, Spotify lance son habituelle campagne globale dans le cadre du lancement de Wrapped 2021, une rétrospective annuelle révélant à chaque utilisateurs les artistes, albums, titres et podcasts qu’il a plébiscités. Les campagnes Wrapped mettent généralement à l’honneur les artistes les plus “performants” sur Spotify, mais à année exceptionnelle, mesures exceptionnelles.

La musique a su offrir un échappatoire aux Français en cette année si anxiogène et déprimante. La plateforme de streaming audio a donc choisi de placer Jul et Angèle au cœur de ses deux clips de campagne. On ne peut nier la montée en puissance du rap marseillais, qui se retrouve en tête de plusieurs classements Spotify. Jul est d’ailleurs l’artiste le plus écouté de 2021. Quant à Angèle, elle a cartonné au côté de Dua Lipa avec “Fever”, un titre qui allait d’ailleurs très bien avec la période le contexte de 2020-2021. Spotify s’est donc glissé dans la peau d’un fan de Jul et d’une fan d’Angèle, traversant les évènement clés de l’année passée, à savoir le confinement, ennui et élan de créativité, déconfinement, puis le retour à la vie “normale”.

Team Jul

Team Angèle

“Nous avons passé beaucoup de temps à rêver d’un retour à la normale, mais lorsque les équipes Spotify ont commencé à réfléchir à cette année, nous avons réalisé que le « normal » n’existait pas, et c’est quelque chose qui mérite d’être célébré« , a déclaré Alex Bodman, VP, Global Executive Creative Director chez Spotify.

Des affichages prints et digitaux mettent également à l’honneur Angèle et Jul au côté de SCH et Barbara Pravi. En 2018, la plateforme célébrait nos décennies en musique, avec des punchlines et des petits clins d’oeils à leurs titres. Cette année, Spotify va plutôt faire des clins d’oeils aux artistes en taclant 2021.

“Sur Spotify, le « normal » est ce que les utilisateurs écoutent, peu importe la manière dont ils choisissent de l’écouter. Il n’y a pas de modèle universel et c’est ce qui a toujours rendu Wrapped si convaincant – tout tourne autour de la singularité des utilisateurs.« , complète Alex Bodman.

De plus, une expérience sur l’application dévoile des nouveautés en plus des meilleurs artistes, genres, chansons, podcasts écoutés.

– 2021 : The Movie – Les meilleures chansons d’un utilisateur associées à des moments clés d’un scénario de film pour créer une bande-son qui ne ressemble qu’à lui.

– L’aura audio – Spotify a travaillé avec un expert pour visualiser l’aura audio d’un utilisateur en fonction de ses deux ambiances musicales les plus écoutées.

– Cartes à jouer – Un jeu interactif basé sur les données de l’utilisateur, qu’il peut jouer puis partager avec ses amis. L’application affichera plusieurs affirmations concernant ses écoutes cette année, et il devra deviner lesquelles sont vraies.

– 2021 Wrapped : Blend – Avec la nouvelle fonctionnalité Blend lancée récemment, les utilisateurs peuvent voir comment leurs goûts musicaux correspondent à ceux de leurs proches, diffuser leurs playlists créées à deux et partager leurs résultats sur les réseaux sociaux.

– Encore plus de partage – Cette année, Spotify a ajouté la possibilité de partager les cartes Wrapped sur TikTok, en plus de Snapchat, Twitter, Instagram et Facebook.

– Des expériences exclusives pour les plus grands fans – Spotify a ajouté des vidéos de plus de 170 artistes et créateurs remerciant les fans de les avoir dans leur Wrapped. Ces vidéos apparaîtront si les utilisateurs ont une chanson d’un des artistes participants dans leurs playlists « Vos meilleures chansons 2021 » ou « Vos artistes révélés ». Pour les podcasts, les utilisateurs pourront voir les remerciements de certains de leurs animateurs préférés en visitant la page d’un podcast participant sur Spotify.

Pour finir, des courts-métrages de fans seront distribués sur les réseaux sociaux et en ligne. Ces films portent sur les différences qui sont créées chaque jour sur Spotify, où les podcasts, les playlists, les genres, les chansons et la culture se rencontrent.

Les classements français de Spotify en 2021