Musique de la pub Chanel 25 avec Dua Lipa

Dua Lipa devient l’égérie du sac Chanel 25 dans une pub réalisée à New York par Gordon von Steiner. À travers cette collaboration, la chanteuse incarne la liberté de mouvement et d’expression de soi, valeurs chères à la maison Chanel. Tournée dans les rues de New York, la vidéo présente Dua Lipa se déplaçant avec assurance à travers la ville, mettant en lumière l’atmosphère urbaine et moderne. La campagne complète sera révélée dans son intégralité en mars prochain, offrant un aperçu plus approfondi de ce partenariat.



La musique de la pub Chanel avec Dua Lipa est « She Drives Me Crazy » des Fine Young Cannibals, fredonnée par moment par Dua Lipa.



La pub Chanel 2025 avec Dua Lipa

Musique de la pub Chanel 2025 avec Dua Lipa