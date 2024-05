Selon Spotify, 1 stream sur 3 de musique française vient désormais de l’étranger

Spotify chante cocorico.

Spotify vient de sortir son rapport annuel Loud & Clear qui met en lumière les aspects économiques du streaming musical. Celui-ci nous permet de découvrir les bénéfices de son impact sur l’industrie musicale française.

Les artistes français ont la cote

En 2022 et 2023, on observe un ralentissement de la croissance de l’industrie musicale à 6,2%. Cependant, ce n’est pas le cas pour celle des ayants-droits français qui atteint 13%.

Les musiques d’artistes français sont très appréciées localement puisqu’elles constituent 71% des titres figurant dans le top 50 quotidien en France.

Mais ce n’est pas tout ! En 2023, les artistes français ont été découverts environ 4,8 milliards de fois sur Spotify à travers le monde. Aujourd’hui, 1 stream d’artiste français sur 3 provient de l’étranger, “une véritable prouesse accomplie en quelques années” déclare Bruno Crolot, directeur général de Spotify France. Le français se hisse donc comme l’une des langues les plus populaires sur Spotify, avec une croissance exponentielle.

La France ne compte pas s’arrêter là puisque la moitié des royalties reversées aux ayants-droits français provient de l’étranger.

Une ascension exponentielle

Plus de 252 millions d’euros, c’est la somme des royalties qu’a versées Spotify cette année aux ayants-droits français. Un chiffre record généré à plus de 65% par des artistes et des labels indépendants.

Un accompagnement pour cette croissance

Afin d’aider nos artistes Bleu Blanc Rouge à grandir davantage, Spotify met en place plusieurs fonctionnalités qui leur permettent de renforcer le lien avec leurs fans.

– “Spotify Clips” : des vidéos de 30 secondes sur la page de l’artiste permettant de teaser et de partager leur processus créatif ;

– “Fans First” : les artistes peuvent récompenser leurs fans les plus fidèles avec des accès spéciaux aux préventes de concerts et aux exclusivités commerciales ;

– “Compte à rebours” : les fans de sauvegarder la sortie à venir d’un album.

Ce qui est sûr, c’est que la musique française a de beaux jours devant elle avec le streaming sur Spotify !