Spotify mesure l’impact d’une nomination aux Victoires de la musique 

L’écho du rap.

Le rendez-vous annuel des Victoires de la musique approche à grands pas et se tiendra le 9 février prochain pour célébrer sa 39ᵉ édition. Pour l’occasion, le service de streaming musical Spotify dévoile certaines données des artistes ayant été nommés pour l’évènement. On retrouve des artistes masculins et féminins mêlant électropop, variété française, rap, gospel, et bien d’autres, mettant en avant la diversité, la pluralité et l’innovation musicale de l’année 2023.

Spotify remarque tout de même que le rap prend une place de plus en plus importante dans les écoutes de ses utilisateurs – une analyse qui se confirme d’ailleurs dans la liste des nommés de cette édition 2024 avec pas moins de 8 nominations rap aux “Victoires” cette année. Nicolas du Roy, directeur éditorial de Spotify France & Benelux a déclaré à ce propos : “ Les nominations massives d’artistes rap/hip-hop cette année illustrent la montée en puissance de ce style musical en France. Depuis son lancement dans l’hexagone, Spotify a été le témoin privilégié de l’ascension fulgurante du rap et du hip-hop ”. On remarque dans le classement Spotify que l’artiste Gazo se positionne en haut du classement avec plus de 8,7 millions d’auditeurs mensuels et une croissance de 59% de streams. Le rappeur est d’ailleurs nommé dans la catégorie artiste masculin de l’année, face à Etienne Daho, Pierre de Maere et Vianney. Du côté des artistes féminines, Aya Nakamura se place en première position dans le classement Spotify avec plus de 8,3 millions d’auditeurs mensuels.

Il y a quelques années, Spotify a lancé deux programmes : le programme Equal pour favoriser l’égalité entre les artistes féminins et masculins. Ce concept permet de soutenir les femmes en leur donnant plus de visibilité et de leur permettre d’avoir la chance de se faire connaître dans le monde entier. En 2021, c’était l’artiste Meryl qui avait été mise à l’honneur dans ce programme ; cette année, elle se retrouve dans la liste des nommés pour les Victoires de la musique ce vendredi comme révélationde lannée, avec une hausse des streams de 16% suite à sa nomination. Le second programme, Radar, encourage les créateurs de podcast qui viennent de se lancer en les aidant à se développer et à se faire connaître. Zaho de Sagazan, nommée pour les prix de la révélation et de l’album de l’année, avec +2 400% streams suite à ces 5 nominations aux Victoires cette année, est l’ambassadrice de ce projet.

De nombreux artistes français se font connaître à l’international, faisant découvrir au monde entier leurs musiques – c’est l’artiste Yamê qui a eu le plus de succès à l’étranger avec +90 209% d’écoutes en dehors de la France en 2023, notamment avec son titre Bécane – une musique qui reste dans les mémoires.

Et pour s’ambiancer en amont de la cérémonie, Spotify a concocté la playlist des Victoires de la musique 2024 :