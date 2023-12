Spotify dévoile les chansons de Noël les plus populaires

All we want for Christmas is Mariah ?

À l’approche des fêtes de fin d’année, Spotify révèle les tendances qui animent cette période festive. Depuis novembre, la plateforme a enregistré une augmentation fulgurante de l’écoute des playlists de vacances, avec une croissance de plus de 1 400 %. Les mélodies emblématiques de Noël créent une atmosphère magique, et Spotify en profite pour mettre en lumière les artistes et titres phares de cette saison. Michael Bublé s’impose comme le roi de Noël avec son album « Christmas », le plus diffusé de tous les temps sur Spotify, tandis que Mariah Carey reste la reine incontestée de cette période avec son titre iconique « All I Want for Christmas Is You ». D’autres artistes tels que Bing Crosby, Ariana Grande et Frank Sinatra figurent également parmi les plus écoutés durant cette période.

Cette saison voit émerger une compétition amicale entre les hits de différentes époques. Les chansons des années 90, 80 et 50 dominent le classement mondial, avec des titres tels que « Last Christmas » de Wham!, « Rockin’ Around The Christmas Tree » de Brenda Lee, « Jingle Bell Rock » de Bobby Helms, et « Santa Tell Me » d’Ariana Grande, seul morceau “récent” du to 5. En France, les préférences musicales restent majoritairement anglophones, bien que des classiques français comme « Petit Papa Noël » et « Vive le Vent » se maintiennent dans le top 25. Les titres récents tels que « Merry Christmas » d’Ed Sheeran et Elton John et « Christmas Tree Farm » de Taylor Swift connaissent également un succès mondial, témoignant de l’évolution constante des goûts musicaux pendant les fêtes.

Top 5 Français

1. “All I Want for Christmas Is You” par Mariah Carey

2. “Last Christmas – Single Version” par Wham !

3. “Snowman” par Sia

4. “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” par Dean Martin

5. “It’s the Most Wonderful Time of the Year” par Andy Williams

Top 5 Mondial de ces dernières années

1. « Merry Christmas » d’Ed Sheeran et Elton John

2. « Santa, Can’t You Hear Me » d’Ariana Grande et Kelly Clarkson

3. « Christmas Tree Farm » de Taylor Swift

4. « Like It’s Christmas » des Jonas Brothers

5. « Winter Wonderland – Spotify Singles » de Laufey

Au-delà des classements, Spotify a observé des tendances intéressantes concernant l’écoute de la musique des fêtes. Le pic de streams a été atteint le 26 novembre, bien avant le mois de décembre, indiquant un engouement précoce pour ces mélodies festives. Le dimanche est le jour où la musique de Noël est la plus écoutée sur la plateforme, peut-être de quoi se donner le courage d’affronter une nouvelle semaine. Avec des playlists variées telles que Christmas Hits, Christmas Classics, ou Joyeux Noël les enfants !, Spotify propose un voyage musical pour accompagner les préparatifs et célébrations de fin d’année, renforçant son rôle de compagnon musical pendant cette période joyeuse. Voilà pour la mission, alors que l’on sait que c’est JuL – sans pull de Noël – qui va à nouveau être le plus écouté pour les fêtes.