La capsule temporelle de Spotify scelle vos musiques jusqu’en 2024

La compagnie “Spoti-flight” vous souhaite un agréable voyage.

Après avoir fait le bilan musical de votre année 2022, pourquoi ne pas préparer l’avenir en vous concoctant une “playlist pour plus tard” ouvrable seulement à l’horizon 2024 ? C’est ce que vous propose aujourd’hui le leader du streaming musical Spotify et croyez-nous, le temps lui-même en est déboussolé.

Pour s’engager dans l’immensité mélodique de la plateforme et ses 3 milliards de playlists pour plus de 40 millions de chansons, il faut déjà être préparé. Maintenant, accrochez vos ceintures car Spotify propose désormais d’embarquer à bord de votre propre capsule temporelle personnalisée direction le futur. Cette playlist originale vous permet dès à présent d’orchestrer LA liste parfaite de vos morceaux préférés qui vous siéra d’écouter en l’an 2024. La règle est simple : l’utilisateur répond à plusieurs questions – minimum 3 – en indiquant à chaque fois un titre de chanson. Une fois le questionnaire rempli, la capsule est définitivement scellée, durée d’approche prévue : 1 an.

La fonctionnalité “Playlist in a Bottle” est disponible jusqu’au 31 janvier. Elle s’accompagne d’un visuel représentant un smartphone dans une bouteille de verre échoué sur les sables du temps bordant l’océan de nos futurs écoutes. Poétique.