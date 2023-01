Jul détrône Mariah Carey comme artiste le plus écouté pendant les fêtes sur Deezer

Gala savoure également son retour.

Pas de fêtes de fin d’années sans musique. À l’approche de Noël, la dinde de Thanksgiving à peine digérée, Mariah Carey se pare de sa plus belle tenue de Noël pour lancer les hostilités avec son incontournable et tubesque All I Want for Christmas Is You. Pas une pérégrination dans les magasins sans ces “traditionnels” chants de Noël. La douce voix de Tino Rossi a depuis longtemps été remplacée par celle de George Michael et son célèbre Last Christmas (époque Wham!). Des titres diffusés jusqu’à l’overdose. Alors, une fois chez soi, chacun sa playlist pour célébrer Noël et la nouvelle année.

Deezer a dévoilé les titres les plus écoutés à Noël et pour le réveillon de la Saint Sylvestre, actant le passage de 2022 à 2023. Et ils ont de quoi surprendre. Mariah Carey est-elle toujours la véritable reine de Noël ? Oui… mais.

Les 20 titres les plus écoutés à Noël, du 24 décembre à 18h jusqu’au 26 décembre à 2h du matin :

1. Mariah Carey – All I Want for Christmas is You

2. Wham! – Last Christmas

3. Dean Martin – Let It Snow ! Let It Snow ! Let It Snow !

4. Redbone – Come and Get Your Love

5. Diana Krall – Jingle Bells

6. Tino Rossi – Petit Papa Noël

7. Julien Granel – Ensemble – La mission de Noël

8. Ed Sheeran – Merry Christmas

9. Beyoncé – Ave Maria

10. Stevie Wonder – What Christmas Means to Me

11. Star Academy – Hallelujah (Anisha)

12. Dalida – Vive le vent

13. Louane – Santa Claus Is Coming To Town

14. The Ronettes – Sleigh Ride

15. Sam Smith – Night Before Christmas

16. Robbie Williams – Santa Baby (feat. Helene Fischer)

17. M – Douce nuit

18. Kelly Clarkson – Underneath the Tree

19. The Platters – We Wish You a Merry Christmas

20. José Feliciano – Feliz Navidad

Les 20 artistes les plus écoutés pour le réveillon de Noël :

1. Jul

2. Mariah Carey

3. Ninho

4. Ed Sheeran

5. The Weeknd

6. Gazo

7. Damso

8. Dean Martin

9. Niska

10. Tino Rossi

11. Elton John

12. Wham!

13. Lomepal

14. SCH

15. Orelsan

16. Imagine Dragons

17. Tiakola

18. SDM

19. Beyoncé

20. PNL

Pour le réveillon du nouvel an, c’est une autre mission: le choix des artistes et de la playlist est crucial pour ambiancer. Il faut satisfaire tout le monde, que vous soyez entre amis ou en famille, Orelsan vous le dira, la (dé)fête n’est pas loin, il faut contenter Caro, Delphine, Christian ou tonton alors les playlists ressemblent parfois à un patchwork balayant les années 70 à aujourd’hui, tous styles confondus. On remarquera le comeback de Gala, bien aidée par l’épopée des Bleus à la Coupe du Monde.

Les 10 titres les plus écoutés la nuit du 31 décembre entre 23h55 et 00h15 :

1. Gala – Freed From Desire

2. Céline Dion – J’irai où tu iras (feat. Jean-Jacques Goldman)

3. 13 Organisé – Bande organisée

4. David Guetta – I’m Good (Blue)

5. Rosalía – DESPECHÁ

6. Farruko – Pepas

7. Naps – La kiffance

8. Images – Les démons de minuit

9. Black Eyed Peas – I Gotta Feeling

10. Macklemore & Ryan Lewis – Can’t Hold Us (feat. Ray Dalton)

Les 20 titres les plus écoutés la nuit du nouvel an, du 31 décembre à 22h au 1er janvier à 6h du matin :

1. Gala – Freed From Desire

2. David Guetta – I’m Good (Blue)

3. Farruko – Pepas

4. Rosalía – DESPECHÁ

5. Céline Dion – J’irai où tu iras (feat. Jean-Jacques Goldman)

6. Black Eyed Peas – I Gotta Feeling

7. Naps – La kiffance

8. Images – Les démons de minuit

9. 13 Organisé – Bande organisée

10. Soolking – Suavemente

11. Louise Attaque – J’t’emmène au vent

12. Macklemore & Ryan Lewis – Can’t Hold Us (feat. Ray Dalton)

13. La petite culotte – La goffa Lolita

14. Indochine – L’aventurier

15. Yanns – Clic clic pan pan

16. Partenaire Particulier – Partenaire Particulier

17. Zeg p – FADE UP

18. Sexion D’Assaut – Wati by Night

19. The Weeknd – Blinding Lights

20. Don Omar – Danza Kuduro

Les 20 artistes les plus écoutés la nuit du nouvel an, du 31 décembre à 22h au 1er janvier à 6h du matin :

1. Jul

2. David Guetta

3. Naps

4. Ninho

5. SCH

6. Black Eyed Peas

7. The Weeknd

8. GIMS

9. Gazo

10. Dua Lipa

11. Niska

12. Shakira

13. Beyoncé

14. Rihanna

15. Queen

16. Soolking

17. Michael Jackson

18. Gala

19. Aya Nakamura

20. Indochine