Sorare rejoint l’arsenal digital de la LFP

Par Iris M. le 25/08/2025

Temps de lecture : 2 min

Poignée de main dans le rond central.

La Ligue de Football Professionnel continue d’empiler les briques de sa stratégie numérique. Après avoir racheté MonPetitGazon, lancé MonPetitProno, une application officielle et même sa propre chaine OTT Ligue 1+, la voilà qui s’allie avec Sorare. La startup française de fantasy football sur la blockchain, autrefois perçue comme un rival, devient un partenaire officiel : ses cartes numériques de joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 rejoignent désormais l’offre digitale proposée aux fans.

« Ce partenariat avec Sorare nous permet d’élargir encore la palette des services digitaux offerts aux fans de foot. […] notre communauté peut désormais collectionner les cartes officielles et faire leurs équipes de 5 joueurs pour gagner des récompenses. », souligne Martin Jaglin, directeur du développement digital de LFP Média (et co-fondateur de MonPetitGazon), dans un communiqué. Derrière cette déclaration se dessine une ambition claire : occuper l’espace numérique à chaque moment de la vie du supporter, qu’il soit spectateur, pronostiqueur, joueur ou collectionneur.

Le choix de s’associer avec Sorare illustre une approche pragmatique : mieux vaut intégrer un acteur déjà adopté par une partie du public que tenter d’en créer un concurrent ex nihilo. Une manière d’éviter la dispersion des usages et de donner de la cohérence à un portefeuille digital qui ressemble de plus en plus à une super-app du football français.

Pour Sorare, l’accord est tout sauf symbolique. Il vient renforcer sa présence sur son marché domestique et lui permet de se replacer au cœur du jeu, alors que la startup traverse une phase de consolidation, pour dire les choses poliment. Pour la LFP, il s’agit d’ajouter une nouvelle expérience à son offre digitale et de fidéliser un public toujours plus sollicité par d’autres divertissements.

En somme, une alliance qui ressemble à un deal de raison : la LFP gagne en profondeur d’engagement, Sorare en légitimité locale. Et les supporters, eux, héritent d’une nouvelle manière de prolonger le match.

Tags

Catégories

Crédits

  • Annonceur 1 : Ligue Française de Football
  • Annonceur 2 : Sorare
  • Diffusion : Août 2025
  • Pays : Global

