La Ligue 1 s’exporte dans une pub à grand spectacle, avec Thierry Henry en guest

Il va falloir compter sur le French football.

Après une année marquée par des bouleversements dans le football professionnel français, la LFP (Ligue de Football Professionnel) lance un ambitieux projet de transformation pour renforcer son image à l’échelle nationale et internationale. Consciente de la popularité du football en France, mais aussi du décalage entre l’engouement et la perception de son championnat, la Ligue 1 souhaite désormais s’imposer comme une marque iconique. Ce projet, initié sous l’impulsion de Vincent Labrune, se décline en trois axes majeurs : améliorer son image, enrichir l’expérience des fans et inscrire le football français dans la « youth culture« , le tout en s’inspirant des ligues sportives internationales les plus suivies.

Cette transformation se matérialise par une nouvelle identité visuelle, un logo moderne pour la Ligue 1 McDonald’s et des expériences numériques inédites, telles que cinq plateformes propriétaires pour répondre aux attentes des fans. À travers ces évolutions, la Ligue 1 ambitionne de connecter le football avec la culture, ce qui laisse espérer de nombreuses belles collaborations à l’avenir. Ceci-dit, se moderniser ne veut pas dire abandonner son passé, et la présence de Thierry Henry dans ce spot montre que ce n’est pas l’intention de la LFP.

Le film, imaginé par Sid Lee Paris et intitulé We will show you, symbolise cette volonté de réinventer le football « à la française ». Misant sur la richesse culturelle et territoriale du pays, ce projet met en avant la diversité des clubs et des régions (on reconnait parfaitement la ville de l’OM) tout en valorisant la jeunesse et la créativité française.