Sorare s’engage pour le football amateur avec « Les Cartes en Main »

Un appel lancé à tous ceux qui font vivre le football au quotidien.

Nicolas Julia n’a pas oublié d’où il vient. Dans un post LinkedIn publié ce lundi, le CEO de Sorare – du fantasy football reposant sur des cartes non pas Panini, mais NFT – revient sur son enfance dans un village près de Perpignan, rythmée par le sport et portée par l’engagement de bénévoles passionnés. « Le football amateur a besoin de soutien. On passe à l’action« , écrit-il.

Ce soutien, Sorare entend le concrétiser à travers « Les Cartes en Main« , un programme de sponsoring dédié aux clubs de football amateur partout en France. L’objectif : équiper les joueurs, accompagner les coachs et dirigeants, et surtout, faire vivre la passion du foot sur tous les terrains, bien au-delà des stades médiatisés.

Au total, 70 clubs seront sélectionnés, sans distinction de niveau ou de localisation. En lançant cette initiative, la licorne française veut rappeler que le foot est aussi un puissant levier de cohésion locale, d’inclusion et d’engagement citoyen.

Les candidatures sont ouvertes dès aujourd’hui. Les clubs intéressés peuvent se faire connaître sur le site du programme : cartes-en-main-sorare.com.