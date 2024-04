David Beckham et Thierry Henry recherchent des chips dans un stade  

Et un gros lot inoubliable pour un père et sa fille.

Si vous regardez le football à la télé, vous saurez qu’il est plaisant d’accompagner ce moment de quelques chips à grignoter. Oui, les matchs peuvent être longs, alors quoi de mieux pour s’occuper qu’un bol de Lay’s ? Sans oublier de le coupler de votre boisson préférée.

Imaginée par l’agence Slap Global pour (vous l’aurez deviné) Lay’s, cette campagne met en scène David Beckham et Thierry Henry, deux stars mondiales mais retraitées du football, aux premières loges d’un match sur le point de débuter au stade San Siro de Milan. Si vous avez déjà assisté en personne à un match, vous avez peut-être fait les frais de cette caméra qui se balade dans les gradins à la recherche de sa prochaine “victime”. Exit les mascotes, les enfants mignons ou les couples qui s’embrassent (quoique…), “Becks” et “Titi” ont fait usage de celle du stade d’une manière un peu différente. À cours de chips (que Thierry Henry a dévoré seul), ils sont partis à la recherche d’une personne possédant un sachet de Lay’s rempli. L’heureux élu gagnant la chance de visionner le match en compagnie des deux légendes que sont David Beckham et Thierry Henry.

Cette campagne, intitulée “No Lay’s, No Game”, diffusée depuis fin février, a été qualifiée par certains internautes de “l’une des meilleures campagnes de foot”. Et si elle est d’une simplicité absolue, elle remplit parfaitement ses objectifs : elle a le potentiel de faire parler, tout en favorisant la vente de chips au moment opportun, en plein match. Aucun doute que ceux présents dans le stade ce jour-là s’en souviendront !