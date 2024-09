La statue de Thierry Henry ornée d’un porte-bébé pour un congé paternité élargi

Les grands hommes ont-ils été de bons pères ?

Des militants du groupe Dad Shift ont attiré l’attention sur la faiblesse du congé paternité au Royaume-Uni en plaçant des poupées de bébés dans des écharpes portées par des statues emblématiques d’hommes à Londres. Parmi elles, des figures comme le footballeur d’Arsenal Thierry Henry, l’ingénieur Isambard Kingdom Brunel ou encore les acteurs Laurence Olivier et Gene Kelly. Avec seulement deux semaines de congé paternité rémunérées à 184,03 £ (218,54€) par semaine, le Royaume-Uni est le pays européen le moins généreux pour les pères. Cette action vise à sensibiliser le gouvernement à l’importance du lien père-bébé et à la nécessité de réformer le système actuel.

Selon les militants, l’absence de congé paternité prolongé impacte non seulement les familles, mais aussi l’économie et l’égalité hommes-femmes. Dans une lettre ouverte au Premier ministre, le groupe souligne que les pays offrant au moins six semaines de congé paternité enregistrent des écarts de salaire entre les sexes plus faibles et une participation accrue des femmes au marché du travail. Les militants appellent à un congé parental accessible et équitable, permettant aux pères de s’investir pleinement dans la vie de leurs enfants sans subir de pression financière.

Soutenue par des communautés comme Dope Black Dads, cette campagne espère provoquer une prise de conscience auprès du gouvernement. Après tout, on imagine difficilement comment il est équitable de priver une grande majorité des pères du lien qui pourrait se former avec leur enfant s’ils pouvaient être plus présents pour eux dès le début de leur vie. Les bébés ont beau ne pas savoir parler, ceux-ci comprennent plutôt bien ce qui les entoure.