You only live once.

On dit que la simplicité est vivre d’amour et d’eau fraîche. Chez Lay’s on vit de pomme de terre, d’huile et de sel, trois ingrédients et pas un de plus, car être simple c’est ce qu’il y a de meilleur.

Le nouveau spot publicitaire de la marque de chips présente des chiens à bord d’une voiture. Dans un désert, ils filent les “cheveux” dans le vent à toute vitesse et profitent de la vie. “Dog. Car. Window.”, c’est le nom de la pub, et c’est tout ce qui suffit.

La musique de la pub Lay’s 2024 est Ride Like the Wind de Christopher Cross.

