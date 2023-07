Drake se lance dans le dropshipping avec Shopify

Drizzy ouvre son manoir et vend tout ce qui traîne.

Vous connaissez sûrement les Sims et leur vue isométrique, où le monde du jeu est vu depuis un angle élevé avec une vue inclinée. Cette perspective permet d’observer les personnages, les objets et les décors en 2D, tout en donnant une impression de profondeur en 3D. Mais imaginez maintenant mélanger cela avec un point-and-click, et vous obtenez la vision créative derrière « The Embassy » de Drake Related, le hub commercial du rappeur Drake en personne. Dans ce site quelque peu singulier, vous pouvez déambuler dans une reconstitution artistique de la maison emblématique du rappeur de Toronto. Une expérience unique, certes, mais pour quoi faire ?

C’est parce qu’il a prouvé qu’il était un sacré artiste que le 6 God se dénomme aujourd’hui ainsi. Et, comme tout grand de son domaine, il s’est rapidement affirmé en tant qu’homme d’affaires accompli. Il faut dire que tant que l’image d’une célébrité reste solide, son statut de “star” peut se révéler être une source de revenus quasi inépuisable, pour le meilleur et pour le pire. Drake a étendu son influence bien au-delà de la sphère musicale. En 2012, il a cofondé le label October’s Very Own (OVO), qui comprend une marque de vêtements et collabore avec des entreprises telles que Nike et Canada Goose. En 2020, il a approfondi son partenariat avec Nike en créant la sous-marque NOCTA, et a également lancé Better World Fragrance House, une gamme de bougies parfumées haut de gamme. En 2021, il a lancé Drake Related, une plateforme numérique qui centralise tout ce qui concerne Drake, de sa musique à ses projets futurs, en passant par sa fameuse boutique en ligne OVO.

Qui plus est, cette année, l’équipe de Drake Related a conçu un site sous forme de visite guidée numérique du manoir de 3 200 mètres carrés. Fast forward vers 2023, où Drake Related accélère en proposant 5 nouveaux drops estivaux en partenariats avec des PME. Pour ce faire, l’équipe “merch” de Drake a utilisé Shopify Collective de la plateformee-commerce Shopify pour faciliter l’intégration de nouveaux produits “shoppables” dans toute la maison, permettant des achats en quelques clics. Après commande, les produits sont directement envoyés aux clients par les marques tierces, respectant l’essence même de Shopify Collective qui met en relation boutiques et fournisseurs.

Quand certains y verront une stratégie sournoise de dropshipping, d’autres crieront “Rich Flex”. On s’épargnera la paire de chaussettes à 415 $, alors que le matelas gonflable Hotline Bling pourrait être un compagnon estival festif. Sinon, la visite reste gratuite.