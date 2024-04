Les Nike Air Max DN défient les lois de la physique

Cascades réalisées par des professionnels, ne pas reproduire chez vous.

Vous aussi, vous avez déjà rêvé de pouvoir courir à la vitesse de Flèche des Indestructibles ? Eh bien apparemment, avec les nouvelles Air Max DN de Nike, c’est maintenant possible. Vous pourrez même causer le chaos chez tous les chrétiens en marchant sur l’eau, et choquer vos voisins en courant sur les murs. En cas de canicule, vous allez créer des bourrasques si importantes que tout le monde vous remerciera sur votre passage. Enfin, pas que vous ayez le temps de les entendre.

Ces baskets sont tellement puissantes qu’elles parviennent à choquer Drake, Billie Eilish, Sha’Carri Richardson et même Erling Haaland en maitre nageur. Oui, vous avez bien lu : ce n’est pas une, ni deux, mais 4 célébrités mondiales que vous pourrez retrouver dans cette campagne conçue en interne par Nike. Produite par Division et réalisée avec Petra Collins, directrice et photographe de mode, on reconnait sa patte particulière.

Tournée avec une pellicule 16 mm Kodak 500T, ce film a un grain bien particulier. Couplé avec une musique aussi dynamique que culte, Praise You de Fatboy Slim, et ces cascades étonnantes (que vous ne devriez pas vous attendre à reproduire de sitôt), en plus d’une post-production signée par Monumental, cette publicité à tout pour elle.