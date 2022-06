The Wish : une émouvante ode à la jeunesse récompensée d’un Grand Prix à Cannes

Quand la réalisation rencontre le message.

Conseil de la rédaction : pour une meilleure expérience, visionnez le spot avant de lire l’actu !

Récompensé par le prix ultime de la réalisation aux Cannes Lions – à savoir le Grand Prix de la catégorie Film Craft – The Wish fera mentir ceux qui pensent que réalisation soignée et message percutant ne peuvent pas cohabiter.

La rédaction est même prête à parier que Penny, son agence Serviceplan Munich et la société de production Iconoclast Germany, seront très bientôt récompensés dans la catégorie Film.

[protection anti spoiler]

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

La période de l’adolescence et des études supérieures sont “les plus belles années de votre vie”, répètent sans cesse les aînés à leurs cadets. Pourtant, après deux ans de confinements et de restrictions à répétition dus à la pandémie de Covid19, les jeunes ont vu leur être dérobée cette précieuse période, où tout leur paraissait permis.

Alors pour rattraper le temps, en novembre 2021, les supermarchés allemands Penny ont dévoilé “The Wish”, un film de Noël à la réalisation aussi magistrale que touchante. Une véritable ode à la jeunesse, et aux expériences que celle-ci implique.

The Wish met ainsi en scène une mère qui souhaite de tout cœur que pour Noël, son fils vive le grand amour, sorte en douce la nuit pour rejoindre ses amis, rentre après avoir bien trop bu, organise une soirée en secret, vive un chagrin d’amour, parte en voyage avec ses amis… Bref, qu’il retrouve un peu de sa jeunesse perdue.

Case study :