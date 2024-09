Des packagings qui affichent des tout petits prix en… GRAND 

Petits prix, grand impact.

Les marques de distributeurs se contentent souvent d’emballages banals. Mais ce n’est pas le cas de Penny, une chaîne de supermarché hard-discount allemande, qui, avec l’agence Serviceplan NEO, a décidé de transformer ses emballages en étiquettes prix géantes. La marque joue sur l’attractivité du prix de ses marques distributeurs, comme beaucoup le font dans la distribution alimentaire ; en revanche, ce prix attractif est ici mis au cœur de l’emballage.

La campagne, intitulée Small Prices, Big Impact (Petits prix, grand impact) met en avant cette stratégie. Selon Jan Flemming, directeur marketing de Penny, « Penny offre des prix bas constants sur lesquels vous pouvez compter, que ce soit pour des produits de marque ou nos marques distributeurs encore plus abordables. » Ce message se retrouve sur les emballages grâce à cette édition limitée, affirmant que les produits Penny sont toujours le choix le plus économique.

Des slogans simples et directs renforcent le message global : « Pour tout à bon prix : Allez d’abord chez PENNY. » La campagne, qui s’étend des réseaux sociaux à l’affiche (OOH et DOOH) en passant par les points de vente, a été mise en scène par le photographe munichois Silvio Knezevic, spécialisé dans le reportage et la photographie culinaire.