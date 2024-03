La Voix de Secret Story annonce le retour de l’émission dans le métro

Ici la Voix. Ici la Réclame.

En 2017, la Voix avait mis la clé sous la porte, annonçant la dernière saison de Secret Story. Après 10 ans de bons et loyaux services, le programme avait dû s’arrêter pour cause d’audiences trop faibles. Personne ne croyait au retour de cette télé-réalité malgré quelques rumeurs, et pourtant la Voix a fait son grand retour, et pas n’importe où… dans les transports en commun !

« Votre mission, si vous l’acceptez : gardez un œil sur vos bagages et restez attentifs à ces sacs souvent oubliés qui perturbent votre trajet et celui des autres voyageurs. La Voix et la RATP souhaitent que vos secrets restent bien gardés. La Voix vous donne rendez-vous très bientôt pour le retour de Secret Story ».

Avec ce timbre de voix qu’on ne peut pas manquer, ce n’est dorénavant plus un secret pour personne. En plus de nous éviter des incidents dans les transports, l’animateur Dominique Duforest, aussi connu comme étant La Voix, annonce la reprise du programme. Ce discours a été entendu dans le RER A, sur les lignes 1, 4 et 14 et certaines grandes stations de métro – une manière originale et surprenante de refaire apparition.

Parce que tout le monde dans le métro a un secret bien gardé, méfiez-vous des apparences… Ces derniers se sont empressés de filmer cette annonce pour la partager sur les réseaux sociaux. Un gros coup de pub qui a ravi et surpris tous les amateurs de cette émission. En espérant que les voyageurs soient plus attentifs à leurs bagages. Pour le moment, la date de reprise n’est pas encore annoncée, peut-être que la prochaine fois, elle s’invitera dans un autre moyen de transport – une chose est sûre, c’est un secret bien gardé.

C’est tout pour le moment.

Ici la Voix, votre mission si vous l’acceptez : garder un œil sur vos bagages. C’est tout pour le moment 👁️ #SecretStory https://t.co/deuUfkmZOx — Secret Story (@Secret_Story_FR) March 28, 2024

Aujourd’hui, je suis allé dans le métro pour entendre de mes propres oreilles LA VOIX de SECRET STORY s’adresser aux passagers!

La voix leur a confié une mission: faire attention aux bagages oubliés. L’occasion de vous rappeler que SECRET STORY revient très vite!

Opération dingue pic.twitter.com/CoaTPvzEui — Christophe Beaugrand-Gerin (@Tof_Beaugrand) March 28, 2024