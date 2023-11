Levons les yeux contre les violences sexistes dans les transports 

Un appel à la responsabilité collective.

Le Gouvernement français a lancé une campagne de sensibilisation intitulée « Contre les agresseurs : levons les yeux » pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans les transports en commun. Elisabeth Borne a inauguré cette initiative à la gare de Paris Saint-Lazare le 24 novembre, juste avant la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Elle était accompagnée de ministres clés, dont la ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Bérangère Couillard. Cette campagne vise à rassurer les victimes en affirmant leurs droits, à sensibiliser les témoins sur leur rôle crucial, et à condamner fermement les agresseurs en les nommant explicitement.

En partenariat avec le média SIMONE, cette campagne met à disposition un guide essentiel pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans les transports en commun. Ce guide est conçu pour soutenir les témoins et les victimes de telles violences. Il reflète l’engagement du Gouvernement à protéger les femmes, à améliorer la prise en charge des violences conjugales, et à sanctionner sévèrement les auteurs de violences sexuelles. Cette initiative s’inscrit dans la lutte contre les violences faites aux femmes, qui constitue l’un des piliers annoncé des quinquennats d’Emmanuel Macron.

EN DIRECT | « Contre les agresseurs : levons les yeux » : lancement de la campagne contre les violences sexistes et sexuelles dans les transports en commun par la Première ministre @Elisabeth_Borne. https://t.co/NC0iIUJbMS — Gouvernement (@gouvernementFR) November 24, 2023

La quasi-totalité des femmes a déjà subi des agressions verbales ou physiques dans les transports en commun.



Contre les agresseurs, levons les yeux. pic.twitter.com/kuBy40A3zM — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) November 24, 2023

Cette campagne représente un appel à la solidarité et à la responsabilité collective dans la société. Elle cherche à mobiliser l’ensemble de la population pour mettre fin aux violences sexistes et sexuelles dans les transports en commun. En réaffirmant les droits des victimes, en sensibilisant les témoins, et en condamnant les agresseurs, cette campagne aspire à créer un environnement plus sûr et respectueux pour tous les voyageurs. Elle se déroulera du 25 novembre au 12 décembre 2023, dans les gares SNCF, les stations, et à l’arrière des bus RATP, avec la participation de tous les opérateurs de transport.