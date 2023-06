La dirigeante de PETA lègue son corps à Elon Musk, Hermès et Emmanuel Macron

D'où l'expression "payer sa dette à Dame Nature".

Ingrid Newkirk, cofondatrice de l’organisation de défense des droits des animaux PETA, a dévoué sa vie à combattre l’exploitation des animaux dans divers secteurs tels que la mode, le divertissement, la recherche scientifique et l’industrie alimentaire. Lorsqu’en 2009, la militante des droits des animaux a dévoilé son intention de léguer son corps à son association, suscitant ainsi la possibilité qu’il soit utilisé à des fins éducatives, de recherche scientifique et pour des manifestations contre la cruauté envers les animaux, le monde entier a été pris de surprise et a réagi, disons… De différentes manières.

Quoi qu’il en soit, cette décision audacieuse a marqué les esprits et a contribué à accroître la visibilité de PETA et à sensibiliser aux enjeux des droits des animaux. Évidemment, c’était le but. Cependant, aujourd’hui, l’”Animal Avenger” – comme elle se fait surnommer – a réexaminé certains détails de ce testament symbolique. Êtes-vous prêt à rire (ou pleurer) ? Nous allons décortiquer cela pour vous.

Six pieds sous terre ? Non. Deux pieds légués ! Ainsi qu'un morceau de son cœur à Elon Musk ou encore son foie à Emmanuel Macron.



Dans la version 2.0 de ce fameux testament, Mme Newkirk fait des legs symboliques de différentes parties de son corps à des personnalités spécifiques, et vous serez étonné (ou non) d’apprendre que ces choix ne sont pas le fruit du hasard.

Tenez-vous bien : son foie sera légué à Emmanuel Macron pour sensibiliser à l’interdiction du foie gras. Elle appelle le gouvernement français à “bannir le foie gras”, un “produit barbare”. Son cœur, lui, sera attribué à Elon Musk pour rappeler les préoccupations éthiques liées à ses expériences sur les animaux. Selon elle, « ses expériences cérébrales cruelles et mortelles dans le cadre du projet Neuralink sur des singes, des cochons, des rats et des moutons indiquent qu’il n’en a pas ». Ses intestins iront quant à eux à « Salt Bae » – le célèbre chef cuisinier et boucher turc – pour encourager une réflexion sur la consommation de viande. Un morceau de sa colonne vertébrale sera également remis au viandard Donald Trump pour susciter une prise de conscience de l’impact de la chasse sur les animaux. Sa peau sera léguée à Hermès et transformée en articles de maroquinerie pour dénoncer l’utilisation de peaux d’animaux maltraités par l’industrie de la mode. Et enfin, son pied sera utilisé comme porte-parapluie pour rappeler l’importance de préserver la biodiversité et le respect des animaux.

Ainsi, il n’y aura ni jalousie ni gaspillage. Elle n’est pas belle la mort.