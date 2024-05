À tous ceux qui n’ont pas le temps.

Même dans la course la plus importante de votre vie, celle qui comporte des millions de participants, vous avez trouvé le moyen de passer devant tout le monde et d’éviter les embouteillages.

Saatchi & Saatchi et Bip&Go rendent cette expérience à nouveau possible grâce à leur offre de télépéage qui vous permet de ne jamais vous arrêter.

Ne jamais abandonner et rouler les cheveux au vent, “c’est la vie” !

La musique de la publicité Bip&Go 2024 est Never Give Up du groupe Puggy.

La pub Bip&Go 2024

La musique de la pub Bip&Go 2024