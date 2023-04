Jules aime les hommes qui se disent “je t’aime”

Le Cœur des hommes 4.

On dit souvent que les hommes ont du mal à exprimer leurs sentiments, particulièrement entre eux. Si certains évoquent l’éducation pour expliquer cela, la marque de prêt-à-porter masculin Jules refuse de se laisser aller à cette généralisation. Elle a ainsi décidé d’aborder avec bienveillance les préoccupations d’une nouvelle génération d’hommes qui cherchent à se détacher des modes de pensée des générations antérieures.

En partenariat avec l’agence Saatchi & Saatchi France, la marque a pour cela lancé son nouveau film “Je t’aime, mec”, qui encourage les hommes à exprimer leurs sentiments d’amitié de manière sincère et sans inhibition. Le film suit un groupe d’amis de longue date, qui célèbrent le 31ᵉ anniversaire de l’un d’entre eux. Bien que leur complicité soit indéniable, la pudeur est toujours présente. Alors lorsque l’un d’entre eux prononce spontanément les mots “Je t’aime”, le malaise arrive… Mais ne s’installe pas. La glace est brisée et, à partir de ce jour, la fine équipe n’aura plus aucun mal à exprimer son amour. On aimerait presque en être tant la scène est touchante.

Jules poursuit également son engagement en faveur d’une mode plus responsable et plus durable en devenant officiellement une Entreprise à Mission. Cette nouvelle étape confirme les initiatives prises par la marque ces dernières années en faveur de l’environnement. La production du film, réalisée selon des normes d’éco-conception, en témoigne. Comme quoi, de belles paroles s’accompagnent toujours mieux de belles actions.