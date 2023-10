Notes scolaires : Acadomia veut apaiser les tensions

Ça mérite un 20 pointé.

Acadomia, leader français du soutien scolaire, lance aujourd’hui une nouvelle campagne en partenariat avec Rosa Paris, abordant le sujet sensible des notes scolaires et des tensions familiales qui en découlent. À travers trois courts-métrages réalisés par Rudi Rosenberg, cette initiative souligne de manière légère l’assistance qu’Acadomia peut apporter aux élèves. La promesse est d’améliorer leur moyenne de 4 points, que ce soit avec ou sans l’aide de leurs pairs, dans le but de réconcilier les familles confrontées aux pressions liées à la performance scolaire.

Pourtant, au cours de l’année scolaire 2021-2022, plus de 300 000 élèves ont abandonné l’école en France, entraînant un taux d’abandon de 5 %. Les expulsions disciplinaires demeurent la principale cause, touchant 54,6 % des élèves concernés. Malgré les investissements éducatifs élevés du pays, le décrochage scolaire reste un défi majeur, particulièrement préoccupant chez les filles. Cette situation est d’autant plus alarmante que la France dépense davantage pour l’éducation que la moyenne des pays de l’OCDE. Paradoxalement, les enseignants français sont mal rémunérés, et les performances des élèves continuent de se détériorer, affectant non seulement les jeunes issus de milieux défavorisés, mais également d’autres groupes d’élèves.

L’essence de cette campagne met en lumière le paradoxe actuel où l’épanouissement personnel des enfants est une priorité pour 60 % des parents, malgré le stress persistant causé par les résultats scolaires. Les films de Rudi Rosenberg, mêlant humour et émotion, offrent un récit authentique, soulignant que le succès des enfants ne se mesure pas uniquement aux notes, mais à leur croissance personnelle et à leur confiance en eux.

« Nous comprenons les défis auxquels sont confrontées les familles d’aujourd’hui. L’éducation est plus que des chiffres sur un bulletin scolaire. C’est un voyage qui devrait être empreint de joie, d’apprentissage et de croissance personnelle », a déclaré Anne-Sophie Bonjour, directrice marketing chez Acadomia. « Notre campagne ne vise pas seulement à promouvoir nos services, mais aussi à rappeler aux parents que chaque enfant a son propre rythme et que le soutien approprié peut faire des merveilles. »