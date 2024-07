Le merveilleux cahier de Ouigo pour occuper les enfants dans le train

À la question “ça fait quoi d’être grand ?” vous saurez maintenant quoi leur répondre.

Quand on part en vacances, on aime souvent laisser tous nos tracas derrière nous. Malheureusement, la source de beaucoup d’entre eux ne peut pas rester seule : on parle bien sûr de vos enfants. Oui, vous aurez du mal à expliquer aux services sociaux pourquoi vous avez laissé votre progéniture seule à la maison pendant que vous preniez deux semaines de bon temps à Madrid.

Résultats : vous êtes obligés de les emmener. Le souci ? Même si vous faites tout votre possible pour les éduquer, il y a presque forcément un moment où vos enfants vous feront une crise de bruit durant le voyage, surtout si celui-ci est particulièrement long, comme cela peut parfois être le cas des voyages en train. Il ne faut pas leur en vouloir pour autant ; en revanche, rien ne vous empêche de tenter d’y remédier.

Cette campagne nommée « Les Sourdines« , réalisée par Rosa Paris pour Ouigo, se centre autour d’un carnet de jeux qui devrait divertir vos petits êtres chers, le tout avec des illustrations signées Alice Monvaillier, Jules Le Barazer, Dirtypote, Armande Barthe, Maxime Mouysset, Ensaders, Pierre Thyss, Mathias Martinez et Loredana Marzotto. Avec votre pass Ouigo Famille, ce kit ludique vous sera distribué. Des distributions pour tous auront aussi lieu à Paris Gare de Lyon et Gare Montparnasse pendant les grands weekends de départ, les 12-13-14 juillet, 18-19-20 juillet et 15-16-17 août. De quoi donner un aperçu de la vie d’adulte à vos chérubins… et peut-être leur couper cette saugrenue envie de grandir plus vite.

