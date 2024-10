Baptiste Lecaplain transforme la voiture-bar du TGV en Comedy Club

Rire à 320 km/h avec TGV INOUI et Rosa Paris.

Ce jeudi 17 octobre, la Réclame a eu la chance de participer à une expérience inédite à bord du TGV Paris-Lille. Sur une idée de l’agence Rosa Paris, le tout premier TGV INOUI Comedy Club s’est déroulé dans la voiture-bar transformée pour en véritable salle de stand-up : scène, logo, spots, caméras… Une atmosphère intimiste, avec des textes mordants et une ambiance recréant celle des Comedy Clubs parisiens, à laquelle un public de journalistes et d’influenceurs a pu assister.

Cette première édition, qui fait office de test, est parrainée par Baptiste Lecaplain, humoriste reconnu de la scène française. Aux côtés de ce dernier, quatre jeunes talents ont pris part au spectacle : Justine Le Pottier, Brahms, Nash et le redoutable Urbain qui n’a pas ménagé le public jugé trop sérieux. Une captation complète de ce spectacle de 45 minutes a été réalisée par Lenny Grosman et produite par Franck Annese et ses équipes de Allso.

Ce pilote sera présenté prochainement sur les canaux social media de SNCF Voyageurs. La communauté pour alors voter pour les prochaines destinations de ce premier Comedy Club sur voie ferrée. Point de date annoncée pour le moment, « ce sera en 2025 » nous assure Mathieu Le Bihan, directeur adjoint en charge de la publicité et des réseaux sociaux de SNCF Voyageurs. La prudence semble cependant de mise après quelques sarcasmes propres aux réseaux sociaux lors de l’annonce du projet. Certains internautes préférant des tarifs bas et de la ponctualité plutôt que des animations à bord. Cependant, « ces remarques avaient surtout lieu sur X (ex Twitter) alors que les réactions furent très positives sur les autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram » pour Mathieu Le Bihan, lui-même grand fan de stand-up. Celui-ci voit même dans ce projet une façon de décentraliser et de démocratiser le stand-up « aujourd’hui très parisien ». En fonction des axes et destinations retenus, le TGV INOUI Comedy Club propulsera sur sa petite scène (mais à 320 km/h !) des humoristes non-parisiens. Sur chaque trajet concerné, 40 à 50 personnes par voyage pourront en profiter, et cela ne devrait pas perturber la voiture-bar plus que cela, car les représentations auront lieu en dehors des moments de restauration.

Et si le rire était clé pour améliorer l’expérience client ? C’est le nouveau pari de SNCF Voyageurs.

