“Tu dors ?” : IKEA s’invite dans les DM des insomniaques pour leur offrir un matelas

Un matelas contre une insomnie !

“Tu dors ?” Quand ce genre de message surgit au milieu de la nuit et que vous répondez à l’appel, soit vous n’êtes pas encore couché, soit votre nuit ne se déroule pas de la meilleure des façons. Dans sa dernière campagne pensée par Rethink, IKEA Canada se transforme en marchand de sable.

La semaine dernière, dans la nuit de vendredi à samedi, l’enseigne a adressé des messages privés sur Instagram aux utilisateurs encore éveillés entre 22 heures et 5 heures du matin. Interrompant leur scrolling d’un simple « u up? », IKEA proposait une réduction de 15 % sur un matelas à ceux qui lui répondaient. Selon Rethink, environ 200 de ces messages ont été envoyés au cours de la nuit.

La campagne a surgi des réseaux sociaux pour se déployer dans le monde des vivants sur des panneaux publicitaires affichant simplement la même accroche et la même offre promotionnelle. “Nous voulions trouver un moyen d’interpeller les gens lorsque le sommeil et les matelas sont au cœur de leurs préoccupations, c’est-à-dire lorsqu’ils ont littéralement du mal à dormir, explique Robbie Percy, directeur de la création chez Rethink. Le sempiternel message « u up ? » est donc un moyen très pertinent, amusant et ludique d’y parvenir.”

“Nous sommes passionnés par l’idée d’aider les Canadiens à aménager chaque pièce de leur maison, et nous voulons tout particulièrement les aider à obtenir le repos nocturne qu’ils méritent”, a déclaré pour sa part Jacqueline Wark, directrice des communications marketing chez Ikea Canada.