IKEA invite les enfants à transformer leur maison… en véritable zone de chaos

Déso les parents.

IKEA lance sa nouvelle campagne « Your Home Will Never Be the Same », mettant en avant l’arrivée des enfants dans un foyer et le chaos qui en découle. Créée par l’agence madrilène This is Libre, cette campagne, montre des enfants perturbant joyeusement leur maison : dessins sur les murs, jouets éparpillés et exploration des pièces interdites. Le tout avec des produits IKEA, adaptés à cette joyeuse anarchie.

Lancée cette semaine au Maroc, la campagne comprend un film diffusé à la télévision, sur les réseaux sociaux et au cinéma. Des activations OOH, dont une mettant en scène des nouveau-nés, viennent compléter cette initiative, célébrant le bouleversement que les enfants créent dans leur environnement familial.