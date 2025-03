Les Français ne dorment pas assez : IKEA veut leur venir en aide

Bientôt des lits qui brouillent le signal wifi ?

IKEA s’intéresse de près à notre sommeil. La marque suédoise, en collaboration avec l’institut GlobeScan, a mené une étude mondiale sur les habitudes nocturnes de ses consommateurs. Réalisée dans 57 pays, dont la France, cette enquête met en lumière les paradoxes du sommeil : alors que 60 % des Français considèrent le sommeil comme une source de bonheur, ils dorment en moyenne 6h41 par nuit, soit 1h20 de moins qu’ils ne le souhaiteraient. L’étude, publiée en mars 2025, pointe aussi les perturbateurs de nos nuits, avec en tête le stress et l’omniprésence des écrans.

Parmi les enseignements de cette enquête, le IKEA Sleep Score permet d’évaluer la qualité du sommeil à travers plusieurs critères. Résultat ? La France obtient un score de 63/100, dans la moyenne mondiale. Mais certaines disparités apparaissent : les femmes, notamment, affichent un score plus bas (59/100), leur sommeil étant souvent plus fragmenté en raison d’une charge mentale plus élevée. À l’inverse, la Chine, leader du classement, se distingue avec un score de 74/100 et un temps de sommeil supérieur à sept heures.

IKEA ne se contente pas d’observer : l’enseigne met en avant son expertise en matière de literie et d’environnement de sommeil. Avec une approche axée sur le confort et l’innovation, la marque rappelle que nos nuits sont façonnées par nos habitudes… et nos lits.

Si le sommeil reste un défi pour beaucoup, IKEA montre qu’il est aussi un enjeu de bien-être… et parfois bien plus.