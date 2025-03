À l’occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de science, Concertation Montréal (CMTL) et son initiative Techno au féminin+ dévoilent HTM-ELLES, une campagne ingénieuse qui détourne un bug en outil d’inspiration.

L’écriture inclusive pose problème sur de nombreuses plateformes sociales. Les adjectifs épicènes comme inspirant.es ou pionnier.es se transforment en liens cliquables erronés, menant souvent nulle part. Plutôt que de laisser ces URL inutilisables dans le vide du web, Techno au féminin+ et Rethink ont décidé d’acheter plus d’une trentaine de noms de domaine en « .es » pour les rediriger vers une plateforme mettant en avant des figures féminines inspirantes en science, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM).

Moins de 25 % des emplois en STIM sont occupés par des femmes, et seules 22 % des jeunes filles considèrent la technologie comme leur matière préférée, selon une étude Randstad. Un constat qui montre l’urgence de rendre les carrières scientifiques plus accessibles et visibles pour la nouvelle génération.

Avec HTM-ELLES, chaque lien “cassé” devient une porte d’entrée vers des témoignages inspirants de femmes évoluant dans des domaines comme l’intelligence artificielle, l’astronomie ou encore la cybersécurité.

En détournant un problème numérique courant en outil d’empowerment, HTM-ELLES fait bien plus que sensibiliser : elle crée des vocations. Une démonstration que la tech peut aussi être un levier d’inclusion, et qu’avec un peu de créativité, même une URL erronée peut mener vers de nouvelles opportunités.

À découvrir sur htm-elles.ca.