Qui sont les Agences de l’Année 2022 ?

Projecteurs sur le palmarès du Grand Prix 2022.

C’est le rendez-vous récurrent à ne pas louper, le Grand Prix des Agences de l’Année se tient chaque année pour récompenser les agences de communication jugées les plus performantes et émergentes du marché. La sélection se base sur différents critères passant du chiffre d’affaires, à l’acquisition de nouveaux budgets, la créativité des campagnes en passant par la fidélité des clients. « 2021 aura été l’année de la relance, confirmée en 2022 malgré un quatrième trimestre en demi-teinte. Les annonceurs, les médias et les agences auront su pourtant démontrer une forte capacité de résilience sur un marché en mutation accélérée et malgré un environnement de plus en plus complexe et incertain.« , souligne d’entrée le communiqué.

Ce rendez-vous incontournable est également l’occasion pour les annonceurs de remarquer des potentiels partenaires.

En cette 43e édition, Henri-Christian Schroeder, fondateur et organisateur des Agences de l’Année, s’interroge : « Les GAFAM ont il mangé leur pain blanc ? Le tsunami des approches automatisées fondées sur une constellation d’algorithmes plus ou moins mystérieux, noyant les audiences et les consommateurs sous un déluge intrusif et répétitif de stimulations non sollicitées, redonne de l’oxygène aux agences conseils, dont l’expertise stratégique dans le management qualitatif des avantages compétitifs »

Si la remise des prix a été diffusée jeudi dernier sur le site des Agences de l’année, elle sera suivie le vendredi 6 janvier 2023 par une réception sur invitation à l’hôtel InterContinental dans le 9e à Paris.

Cette année, voici le comité d’honneur 2022 :

Fanny Huret-Vielajus, présidente d’honneur. Anciennement directrice générale de CLM/BBDO, présidente de Let’s Be;

Irène Grenet, haut-fonctionnaire, marraine. Auteure de « La Publicité dans le Monde Nouveau« , éditions Odiles Jacob;

Gérard Nicaud, journaliste, parrain. Auteur de « Grandes et Petites Histoires des Marques« , éditions Michel de Maule;

Pablo Nakhlé Cerruti, invité d’honneur. Directeur général de Viparis.

La personnalité de la communication de l’Année

Aurore Domont, présidente de Média Figaro.

L’entrepreneur de la communication de l’Année

Frédéric Bedin, président du directoire de Hopscotch Global PR group.

Le publicitaire de l’année

Wale Gbadamosi-Oyekanmi, Directeur général de Media.Monks (ex Dare-Win).

Le journaliste médias de l’année

Philippe Vandel, journaliste à Europe 1.

L’influenceur de la communication de l’année

Nicolas Bordas, vice-président international TBWA\Worldwide, chairman TBWA\Corporate. Auteur de « L’Idée qui tue« , Eyrolles. Directeur pédagogique de l’exécutive master communication à Sciences Po Paris. Le blogueur aux + + 2,5 millions de visiteurs uniques depuis la création de son blog.

Le groupe de communication de l’année

TBWA\

L’agence de communication intégrée de l’année

Wunderman Thompson

L’agence de publicité de l’année

TBWA\Paris

L’agence la plus créative de l’année

Buzzman

L’agence de publicité indépendante de l’année

Australie.GAD

Le groupe de communication indépendant de l’année

Castor & Pollux

L’agence challenger de l’année

Elvis.

L’agence de communication responsable de l’année

The Good Company

L’agence iconoclaste de l’année

Glory Paris

L’agence agile de l’année

La Famille

L’agence de branding stratégique de l’année

Future Brand

L’agence de création et production luxe de l’année

Helmut Agency

L’agence de communication life-style de l’année

Les Gens & Vous

L’agence de brand content de l’année

Dix Sept Paris

The international influence marketing group of the year

Ykone

L’agence digitale de l’année

La Netscouade

L’agence social média de l’année

Socialy

Agence de marketing d’influence de l’année

Reech

L’agence de marketing customer de l’année

The Marketing Store

L’agence d’activation marketing de l’année

Frenesie

L’agence de communication corporate de l’année

Epoka

L’agence de communication d’influence de l’année

Comfluence

L’agence de communication d’affaires publiques de l’année

Enderby

L’agence de communication RSE de l’année

Mieux

L’agence innovante de l’année

Blackbone Consulting

L’agence de relations publics de l’année

Monet + Associés

L’agence de communication évènementielle

Shortcut

L’agence de communication éditoriale de l’année

OKOO

L’agence de communication business to business de l’année

Aressys et Associés

L’agence de communication des ressources humaines de l’année

Village People

L’agence de communication interne de l’année

La Fusée

L’agence de communication santé de l’année

Havas Health & You

L’agence de communication sport de l’année

La Fourmi

L’agence de communication en région de l’année

Fantastic

La junior agence de communication de l’année

IÉSEG CONSEIL Paris Junior-Entreprise