Cette collection PUMA x Noah rhabillerait un nudiste

Jeu, sexe et match.

Le stade était bondé de spectateurs impatients, prêts à assister à un match de tennis d’anthologie opposant les deux meilleurs joueurs mondiaux pour le titre tant convoité. L’excitation était palpable parmi le public, mais personne ne s’attendait à ce qui allait se produire. Soudain, un homme vêtu d’un accoutrement particulier franchit les gradins pour s’exhiber devant les spectateurs, suscitant l’indignation générale. Attention mesdames et messieurs, en réalité, il s’agit de la nouvelle collection capsule multi-saisonnière de PUMA et Noah, réalisée par Brian Billow et photographiée par Francesco Nazardo. Dans le métier, on appelle cela de la mise à nu artistique.

Le petit oiseau de monsieur à la vue de tout le monde ? La Lune en plein soleil ? C’est devenu d’un ringard. Et puis, ça perturbe le public en temps de jeux voyons. À partir du 1ᵉʳ juillet, la collection Puma x Noah débarquera sur le site du prêt-à-porter masculin ainsi que chez quelques revendeurs. Les deux compères ont puisé leur inspiration dans la mode des années 70 pour créer une collection sportswear ludique et vintage. La pièce maîtresse de cette collection est une réédition en cuir de la chaussure Puma Wimbledon de 1970, qui capture parfaitement l’esprit de cette époque. En plus des chaussures, la capsule comprend une variété de vêtements et de casquettes aux motifs colorés et aux coupes rétro, offrant ainsi un joli mélange de nostalgie et de style contemporain. Parmi ces pièces, on trouve des shorts de sport, des polos et des pulls sans manches arborant fièrement les motifs de la bande dessinée Super Puma, une création lancée par Puma dans les années disco. Jeu, sexe et match, vous pouvez aller vous rhabiller.