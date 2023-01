Cartier relance la Tank française avec Rami Malek et Catherine Deneuve

D'une icône à l'autre.

Qui mieux qu’une icône du cinéma français pour présenter la nouvelle version d’une autre icône, de l’horlogerie cette fois-ci ? Lancée en 1996 par Cartier, la Tank française revient aujourd’hui pourvue d’un nouveau design. Elle qui a connu de nombreuses déclinaisons et autant de visages – Tank Américaine, Tank Anglaise, Tank Chinoise, Tank Cintrée, Tank Oblique, Tank Rectangle, Tank Must – se trouve ici “incarnée” par une autre icône mythique et tout aussi intemporelle : Catherine Deneuve – Dame Catherine pour les plus idolâtres.

Réalisé par l’anglais Guy Ritchie, la campagne orchestrée par Publicis Luxe met en scène l’acteur Rami Malek dans un Paris de carte postale : il y incarne “un artiste aux multiples talents qui croise, au fil de la traversée du pont Alexandre III, Catherine Deneuve dans ses rôles les plus emblématiques de l’histoire du cinéma français : celui des Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, d’Indochine de Régis Wargnier et de Place Vendôme de Nicole Garcia”, précise le communiqué. Des rencontres rendues possibles grâce à un mélange d’intelligence artificielle et de techniques CG traditionnelles.

À l’instar de l’actrice française, la montre symbolise ici l’élégance à la française, mais aussi une intemporalité qui traverse le temps et s’inscrit donc dans l’avenir. Vous aurez remarqué la voiture futuriste en toute fin de film, qui traverse un Paris non moins futurisque, voire fantasmagorique : le ciel est bleu, le pont Alexandre III est vide, Paris est… éternel.

Des interviews de Catherine Deneuve, Rami Malek et Guy Ritchie ainsi qu’un behind the scene accompagnent la sortie de cette nouvelle campagne.

Cartier Tank – Interview

Cartier Tank – Behind the Scenes

Cartier Tank – Guy Ritchie Interview