Maurice Lévy et Arthur Sadoun détournent la pop culture pour les vœux 2022 de Publicis

Work Your World.

Où est-ce que Maurice Lévy et Arthur Sadoun pourraient passer leurs 6 semaines pour travailler depuis n’importe où dans le monde ? A imaginé « Le Truc », en collaboration avec Prodigious pour les vœux de 2022 de Publicis. Une annonce qui tombe après avoir lancé le programme « Work Your World », une expérience unique qui offre à tous les collaborateurs du Groupe la possibilité de travailler 6 semaines par an depuis n’importe quel pays où le Groupe est présent.



« Cette période est traditionnellement celle où l’on revient sur l’année écoulée. Mais après douze mois encore difficiles pour nos collaborateurs, nous voulions plutôt leur parler d’avenir, leur proposer de nouvelles perspectives et surtout essayer de les faire sourire. Ces vœux pour 2022 sont une invitation à imaginer toutes les opportunités offertes par « Work Your World », mais aussi à rêver à toutes les expériences inoubliables dont beaucoup ont été privés ces deux dernières années. », précise Arthur Sadoun, président du directoire de Publicis Groupe.