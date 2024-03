Publicis Media étudie le rapport de la Gen Z avec le luxe

Cool Kids & the Gang.

L’agence Publicis Media France dévoile son tout nouveau projet intitulé « Cool Kids & the Gang ». Réalisée par leur équipe de planneurs stratégiques, également surnommée le « Strat Gang », cette initiative vise à explorer les comportements, les tendances et les motivations de la Gen Z à l’égard du luxe.

La Gen Z a grandi dans un monde marqué par les bouleversements sociaux, politiques, géopolitiques et culturels. Ces événements ont peu à peu façonné leurs perceptions et leurs comportements. Frédéric Dabi, directeur de l’Ifop, perçoit cette génération comme une rupture.

Leur relation avec autrui se partage entre interaction physique et interaction numérique. Si les rencontres en personne, organisées notamment par des influenceurs, gagnent en popularité, les plateformes numériques restent omniprésentes, offrant des espaces de connexion et d’expression. Ces figures de la Gen Z incarnent cet engagement envers le changement et l’authenticité. La confrontation de cette génération face aux différentes périodes de crises leur ont permis de développer de la créativité – qui ne s’est pas découvert un goût ou même un talent créatif lors du confinement ?

Face à cette diversité de profils et de tendances, le Strat Gang de Publicis Media a établi une segmentation basée sur les centres d’intérêts, révélant cinq groupes distincts : les « Busy Bees » (26%), les « Cautious Dreamers » (23%), les « Easy Gamers » (22%), les « Confident Successors » (17%) et les « Jaded Opportunists » (12%).

Au-delà de cette segmentation, l’étude a permis de comprendre les attentes des jeunes vis-à-vis des marques de luxe, leur parcours émotionnel et leurs points de contact avec l’influence. Des étudiants de la School of Luxury à Paris ont aidé à déterminer la relation de la Gen Z avec le luxe et sa vision du « Cool Luxury ». Les résultats révèlent une Gen Z engagée dans une forme de rébellion cool, créatrice d’un luxe plus responsable et quelquefois plus transgressif. Les marques de luxe doivent repenser leur approche autour de trois points importants : les cultures, les consciences et les connexions.