Publicis Groupe acquiert Mars United Commerce, leader du marketing e-commerce et retail

Vive le commerce connecté.

Publicis Groupe annonce l’acquisition de Mars United Commerce, la plus grande entreprise indépendante de marketing e-commerce et retail. Comptant plus de 1 000 employés répartis sur 14 sites à l’international, Mars accompagne plus de 100 grandes marques mondiales dans l’accélération de leur croissance grâce à ses outils médias et sa connaissance approfondie des consommateurs. Cette acquisition renforce la place de Publicis en tant que commerce connecté, sous la direction de Rob Rivenburgh, CEO global de Mars United Commerce.

L’intégration de Mars au sein de Publicis Groupe vise à permettre aux clients de bénéficier d’une solution de commerce connectée complète, optimisant la stratégie, les médias et la mesure de la performance. En s’appuyant sur les données propriétaires d’Epsilon et la compréhension des comportements d’achat de Mars, les marques pourront désormais disposer d’une vision globale du parcours d’achat. L’alliance entre Publicis Media et l’expertise de Mars dans le merchandising et les opérations permettra également d’augmenter le taux de conversion, aussi bien en ligne qu’en magasin.

Arthur Sadoun, PDG de Publicis Groupe, a exprimé son enthousiasme face à cette acquisition : « Nous sommes ravis d’accueillir Rob et les équipes de Mars au sein de Publicis Groupe. […] Avec l’acquisition d’Influential cet été, et maintenant de Mars, Publicis est idéalement positionné pour aider nos clients à comprendre aussi bien leurs consommateurs actuels que leurs futurs prospects, et connecter cette expertise aux nouveaux médias : TV connectée, commerce et créateurs de contenu. Tout ceci, directement dans les écosystèmes de nos clients, leur offrant ainsi un meilleur contrôle et la plus grande transparence sur leurs relations avec les consommateurs et leurs investissements. »