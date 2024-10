McDonald’s s’associe à Hot Ones pour une expérience pimentée à tester soi-même

Chaleur et piment sont au rendez-vous.

Pour la première fois, les fans de la célèbre émission Hot Ones peuvent enfin relever le défi des sauces épicées grâce à McDonald’s France. En collaboration avec la version française de l’émission diffusée sur CANAL+, l’enseigne de fast-food propose, dès le 5 novembre, trois sauces inédites développées spécifiquement pour cette campagne : Hell Piñata, Thaï Toi et Embrase-Moi. Ces sauces, au niveau de piment croissant, permettent aux consommateurs de recréer l’expérience emblématique de l’émission, en restaurant ou à domicile.

Pour célébrer ce lancement, McDonald’s et Hot Ones mettent en scène une interview exclusive de l’artiste Naza, mené par l’humoriste Kyan Khojandi, où la star se prête au jeu des questions brûlantes et des sauces incendiaires, à savourer en vidéo.

Cette campagne immersive permet aux amateurs de sensations fortes de gravir, sauce après sauce, les paliers de l’échelle de Scoville, à l’image des célébrités qui se sont déjà prêtées au jeu chez Hot Ones.

Pour prolonger l’expérience, McDonald’s a imaginé un jeu de questions « épicées » disponible sur l’application McDo+. Les fans pourront ainsi pimenter leurs soirées en répondant à des questions de niveau croissant, avec un jeu physique à gagner sur les réseaux de la marque. Cette campagne signée TBWA, en collaboration avec Publicis Media Content, Starcom France et CANAL+ BRAND SOLUTIONS, sera à retrouver sur les réseaux sociaux.