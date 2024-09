Dior adore Rihanna — et inversement

C'est Versailles Riri.

La maison Dior a choisi une nouvelle muse pour incarner son parfum iconique J’adore créé en 1999 : Rihanna. Sous l’objectif du photographe Steven Klein, la pop star interplanétaire se métamorphose en une reine contemporaine dans une campagne tournée au cœur des ors de Versailles. Ce choix marque un tournant pour Dior, qui après plus de dix ans de collaboration avec Charlize Theron, s’associe à une figure symbolisant la modernité et la diversité. La rencontre entre l’univers de Rihanna et celui de J’adore laisse anticiper de nombreuses campagnes, en particulier à l’approche des fêtes, un temps fort pour tout parfum.

Cette collaboration entre « Riri » et Dior se fait au sein du giron LVMH. Le fonds de la famille Arnault a investi dans Fenty à son lancement, et Fenty Beauty (cosmétiques) est désormais présentée comme une maison LVMH.

Le film d’une minute sera, à n’en pas douter, décliné dans tous les formats possibles : 6, 15, 20, 30 secondes ? Mais aussi en vertical pour les réseaux sociaux. Et Rihanna, nouvelle égérie du parfum J’adore de Dior, devrait être visible sur plusieurs milliers de faces dans le monde, de l’abribus parisien jusqu’au duty free d’Atlanta en passant par les billboards de Dubaï. Il n’en faudra pas moins pour satisfaire sa majesté Riri, mais aussi la maison Dior dont le parfum J’adore semble en quête d’un nouveau souffle après que Francis Kurkdjian, nez et parfumeur, lui ait offert une nouvelle formule fin 2023.