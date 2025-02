Publicis Luxe signe la nouvelle campagne du parfum Idôle Power de Lancôme avec Olivia Rodrigo. Réalisé par le duo King She, la publicité met en scène la chanteuse dans une série de transformations fluides, illustrant un parcours vers l’affirmation de soi. À travers des jeux de lumière et des transitions dynamiques, la publicité traduit visuellement l’évolution et l’affirmation personnelle.



La musique de la pub du parfum Idôle Power de Lancôme est « Brutal » d’Olivia Rodrigo.



La pub Lancôme 2025 : parfum Idôle Power

Musique de la pub Lancôme 2025 : parfum Idôle Power