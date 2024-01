La Renault Megane électrique se permet de doubler Easy Rider et Thelma et Louise

Réalisée par Publicis Conseil, Renault surprend une nouvelle fois avec sa campagne pour le modèle Megane E-Tech 100 % électrique. Cette campagne onirique conduit les téléspectateurs à travers le temps, fusionnant le passé légendaire du cinéma américain aux capacités futuristes de ce modèle Renault.

Roulant audacieusement sur les routes mythiques américaines, le conducteur réalise un bond dans le temps, mettant en vedette les célébrités des films Easy Rider et Thelma et Louise. Dans une ambiance rétro, Renault rend un hommage aux “road movies” qui ont marqué les années 60. La Renault Megane E-tech adopte le même esprit de liberté, se permettant de ne faire aucun arrêt à la pompe à essence… ni même à la recharge, ce qui est une sacrée promesse en termes d’autonomie tant la route parcourue semble désertique.

En plus de créer un véritable lien émotionnel entre passé et présent, Renault et Publicis Conseil assurent ici la transition vers une nouvelle ère de mobilité. De quoi rappeler aux amateurs de (bons) films du siècle dernier, que toutes les voitures neuves seront obligatoirement propulsées par un moteur électrique d’ici 2035.

