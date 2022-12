Pinterest nous prédit les grandes tendances de 2023

Ils devraient se lancer dans l'astrologie.

Si “Madame Irma” reste une fiction, “Pinterest Predicts” est bien une réalité. Le réseau social d’inspiration créative sort son rapport annuel qui révèle les grandes tendances à venir pour 2023. Et selon lui, au vu des 3 dernières années, 80 % de ses prévisions se sont révélées exactes. Alors don de voyance ou non, il semblerait que Pinterest ait bel et bien le compas – ou l’insight – dans l’œil.

Dans sa boule de cristal statistique, le moteur de découverte visuelle en voit des choses : d’après lui, les utilisateurs ont développé une sensibilité accrue pour les pratiques éco-responsables comme le transport en train (“Esthétique europe interrail” +105 %, “Esthétique trajet en train” +205 %, “Esthétique voyage en train” +40 %, “Citations voyage en train” +285 %, “Photo de gare indienne” +175 %) ou la récupération des eaux de pluie. Les recherches concernant la non-binarité assumée a explosé également (“Flashcards pronoms personnels” +80 % , “Activités sur soi pour enfants”, +35 %, “Art identité personnelle” +75 %, “drapeaux genre” +285 %, “Nom unisexe” + 90 %) à l’instar de thèmes plus cruciaux comme le retour des franges (si si), la déco inspirée des champignons ou les origamis.

Avec plus de 400 millions d’utilisateurs chaque mois, il est forcé de constater que le réseau social s’est bien redressé depuis sa chute boursière en début d’année. L’entreprise fondée en 2010 offre aujourd’hui de plus grandes opportunités aux annonceurs pour concevoir des campagnes engageantes, et ce, en identifiant rapidement les futurs aspirations de chacun. Qui plus est, depuis ces 3 dernières années, ses prévisions sont attendues comme le messie. Selon Pinterest, ici, il ne s’agît pas “de simples suppositions” mais d’une “analyse approfondie des différentes recherches de la plateforme afin d’identifier les grandes tendances qui devraient émerger ou continuer de gagner du terrain en 2023. Les tendances maintiennent une croissance mensuelle plus longue de 20% que sur les autres plateformes”. Lerapport en question, lui, est consultable juste en dessous des ces lignes sur Pinterest Predicts. Bonne séance !