La ferme pédagogique de PETA met en scène sa première comédie musicale

Voici la vraie réalité.

Fière comme un coq, PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), l’organisation de défense des droits des animaux, s’est associée à l’agence House 337 pour présenter sa nouvelle campagne pas piquée des hannetons : une comédie musicale intitulée “Red Rider Farm”. Une première pour l’association.

Comment sensibiliser les gens à l’impact de la mode sur les animaux et l’environnement sans choquer ? PETA a réussi le tour de force de dénoncer l’industrie du vêtement avec deux armes redoutables : l’humour et la musique. Cette comédie musicale raconte les histoires tragiques d’une troupe d’animaux victimes de la souffrance de l’élevage, y compris celle d’une vieille oie qui pousse la chansonnette pour nous expliquer combien de vestes son espèce peut garnir. Jessie Cave, l’actrice britannique végane ayant interprété Lavande Brown dans la saga Harry Potter, incarne une fermière de la ferme Red River (Rivière Rouge). Elle qui s’attendait à une fanfare joyeuse, a vite été refroidie par les paroles macabres.

Disponible sur le site de PETA France et sur YouTube, le clip de 2 min 30 met en exergue la maltraitance animale dans l’élevage, sous un nouveau jour. Ce problème mondial affecte des milliards d’animaux chaque année rien que pour fournir l’industrie de la mode.