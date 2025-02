Il est temps de normaliser les règles dans le sport féminin

Arsenal et la marque de lessive Persil unissent leurs forces.

Persil lance en collaboration avec l’équipe féminine d’Arsenal une nouvelle campagne “Every stain should be part of the game” avec l’agence MullenLowe. Cette initiative, déployée au Royaume-Uni, met en avant des joueuses d’Arsenal comme Beth Mead et Kim Little pour dénoncer la stigmatisation des tâches de règles dans le sport. À travers une série d’images percutantes diffusées en affichage extérieur et dans la presse, la campagne interroge le double standard qui entoure les taches de sang : pourquoi celles dues aux blessures sont-elles perçues comme des marques de courage, alors que celles des règles suscitent malaise et honte ?

D’après une étude menée par Unilever auprès de 1 000 adolescentes britanniques, trois quarts d’entre elles ont déjà renoncé au sport à cause de leurs règles. Une problématique que les joueuses d’Arsenal connaissent bien. “Cela devrait être la même chose pour toutes les taches de sang, quelle que soit leur origine.” explique Beth Mead dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de l’équipe féminine d’Arsenal.En plus de la campagne visuelle, Persil accompagne un programme éducatif mené par Arsenal in the Community. Pendant deux ans, des ateliers de sensibilisation aideront les jeunes filles et garçons à mieux comprendre les menstruations et à déconstruire les tabous qui les entourent. “Chaque tâche raconte une histoire de détermination”, souligne Tati Lindenberg, directrice de la marque Dirt Is Good chez Unilever. En s’attaquant à ces préjugés, Persil et Arsenal veulent permettre à chaque athlète, quel que soit son genre, de jouer sans crainte ni honte.