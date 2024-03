Les légumes de Knorr partent à l’assaut de Fortnite, GTA IV, Minecraft et Skyrim

Un potager de possibilités.

Les légumes, ces super-héros de la santé dans notre vie quotidienne, se sont toujours retrouvés relégués au second plan dans l’univers des jeux vidéo. Qui aurait cru que dans des royaumes virtuels tels que Minecraft, Fortnite ou même GTA IV et Skyrim, les brocolis et les carottes ne profitent pas de la reconnaissance qu’ils méritent ? Une injustice que la marque Knorr et l’agence MullenLowe UK ont décidé de combattre.

Selon The Invaders Gaming Intelligence, il semblerait que les jeux préfèrent servir de la viande à leurs héros plutôt que des légumes. Une triste réalité dans un monde où les haricots verts devraient être couronnés comme les champions de l’alimentation. Mais pas de panique, Knorr et son équipe ont cuisiné un plan d’action digne des plus grands super-héros pour renverser la vapeur !

Bienvenue dans l’ère de #ModTheVeg, une initiative lancée en partenariat avec Weber Shandwick et Mindshare. Le but ? Transformer nos légumes adorés en véritables super-pouvoirs et en faire les vedettes de nos jeux préférés. Imaginez un instant : dans Minecraft, vous pourrez désormais cultiver vos propres légumes et les utiliser pour concocter des potions magiques et des armures, dans Fortnite, un défi « only up » à base de plantes vous attend pour mettre à l’épreuve votre courage et votre amour des légumes ; quant à Skyrim, vos carottes et choux se battront à vos côtés, prêts à vous faire remporter la partie.

Et ce n’est pas tout ! La campagne #ModTheVeg est soutenue par les plus grands noms du gaming, à commencer par le légendaire Ninja. Oui, vous avez bien entendu, le maître de Twitch se joint à la bataille pour l’égalité des légumes. Avec son défi Knorr only up dans Fortnite, Ninja montre au monde entier que les légumes ont leur place dans l’arène du gaming.

Alors, gamers de tous horizons, rejoignez la lutte pour une véritable égalité alimentaire dans vos jeux préférés. Une pétition est mise à disposition pour faire entendre votre voix pour que les légumes retrouvent leur place de choix dans l’univers du gaming.