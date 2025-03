Perplexity s’offre Squid Game pour tacler Google avec humour

Perplexity 1, Poogle 0.

Dans un contexte ou les différents acteurs du marché des moteurs de recherche IA continuent à se faire la course pour tenter de dépasser Google et ChatGPT dans la recherche, Perplexity frappe fort avec une publicité décalée mettant en scène Lee Jung-jae, acteur-vedette de la série culte Squid Game (Netflix). Ce nouveau spot met en scène l’acteur sud-coréen prisonnier d’une salle où seule la justesse des réponses lui permet de s’échapper.

Dans ce film publicitaire de 90 secondes, Jung-jae doit répondre à des questions pratiques du quotidien, d’apparence anodines. La première interrogation, « Comment retirer une tache de café sur un t-shirt blanc ? », le pousse à utiliser d’abord « Poogle », une caricature évidente de Google. Face à l’abondance inutile d’informations, il se tourne alors vers Perplexity, dont la réponse vocale concise et pertinente le sauve in extremis.

La deuxième question, « Comment faire coller le fromage sur une pizza ? », se révèle être une pique directe à l’encontre de Google, qui avait commis l’an dernier une bourde mémorable : son aperçu IA conseillait, à tort, de mettre de la colle dans la sauce. La publicité conclut sur une note humoristique et clin d’œil, demandant « Qui est le premier Coréen à avoir gagné un Emmy Award ? ». Une évidence, puisque la réponse est Lee Jung-jae lui-même.

Diffusée d’abord aux États-Unis puis prochainement en Corée, au Japon et en Europe, la publicité bénéficie d’une déclinaison locale avec voix-off adaptées aux marchés ciblés. En choisissant l’humour et un visage iconique comme Lee Jung-jae – bientôt de retour pour la saison 3 de Squid Game en juin – Perplexity affirme son positionnement d’« answer engine » rapide et clair, là où Google s’embourbe parfois dans l’excès d’information.

Avec plus de 20 millions de requêtes quotidiennes, Perplexity souhaite atteindre les 100 millions d’ici un an. Cette campagne, au budget dépassant 5 millions de dollars, lui permet de passer d’outsider technologique à acteur ancré dans la pop culture. Le succès populaire sera-t-il au rendez-vous ? Pour Perplexity, l’objectif est désormais clair : devenir le réflexe des utilisateurs avant Google, pas après.