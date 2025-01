Perplexity va personnaliser son IA grâce aux documents de votre marque

Tendance 2025 : avoir son propre RAG.

Perplexity, parfois présenté comme le rival de Google en matière de recherche, franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d’expansion avec l’acquisition de la startup Carbon. Basée à Seattle et spécialisée dans la connexion des grands modèles de langage (LLM) à des sources de données externes, Carbon apporte son expertise en matière de synchronisation, d’accès sécurisé et d’intégration multi-tenant. Si le montant de la transaction reste confidentiel, l’ensemble de l’équipe Carbon rejoint Perplexity, accélérant ainsi le développement de nouvelles fonctionnalités. Nul doute que les 500 millions levés par Perplexity fin 2024 ont permis à cette transaction de voir le jour.

Cette acquisition marque une avancée importante pour Perplexity, dont le moteur de recherche ne se limitera bientôt plus à Internet. Grâce à Carbon, les utilisateurs pourront connecter des applications comme Google Drive, Notion, Gmail, Hubspot, Slack et bien d’autres directement à Perplexity. Cette intégration permettra de centraliser les informations issues de bases de données internes, du cloud ou de documents locaux, rendant les réponses encore plus précises et adaptées aux besoins de chaque entreprise. Cela rend accessible en quelques clics le concept de RAG (Retrieval-Augmented Generation), qui permet à un modle génératif (ici Perplexity) d’accéder à une base de connaissances (celle de votre marque, par exemple !) De quoi travailler sa “brand consistancy” de façon automatisée.

L’année 2024 a déjà été marquante pour Perplexity avec le lancement d’Enterprise Pro et l’introduction de fonctionnalités innovantes comme Spaces, Pages et Internal File Search. La startup a également enrichi ses usages avec des expériences de recherche autour du shopping, des publicités ciblées ou encore du suivi en temps réel des résultats d’élections américaines. L’arrivée des connecteurs de Carbon pourrait bien faire de 2025 une année clé dans la montée en puissance de Perplexity, renforçant sa position face aux géants du secteur.