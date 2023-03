Pepsi change de look pour 2023

Un style qui donne du pep's.

15 ans que la 3e plus grande marque de soft-drinks au monde n’avait pas changé le ganon de son canotier. En 2023, c’est comme (Pep)si c’était fait ! Prévu pour l’automne en Amérique, ce rebranding est un hommage au logo classique. Le tout dans un spot de lancement moderne qui pétille la culture urbaine. Voilà qui en jette.

En 130 ans, la groupe PepsiCo a subi de nombreuses transformations dans son emballage autant que dans sa stratégie de marque. Aujourd’hui, sa nouvelle identité se veut plus sémillante et dynamique que jamais avec une palette alliant le bleu électrique, le gris argenté et le noir acier. Et si au premier coup d’œil, ce nouveau logo replace simplement le nom “Pepsi” en son centre comme ce fût le cas en 1973, le choix des lettres en noir n’est pas anodin. En 2014, le gouvernement indien avait déjà réclamé à la marque qu’elle réduise la teneur en sucre de ses sodas. L’année suivante, la controverse de l’aspartame fît chuter les ventes de l’entreprise, et en 2016, l’OMS proposa des taxes sur les sodas pour lutter contre l’obésité. Alors depuis, l’éternelle rivale de Coca-Cola fait la chasse au saccharose. Il faut dire que l’an passé, le marché du sucre enregistrait une baisse de -4,1 % en valeur et -6,3 % en volume. Et oui, c’est un fait, les français veulent désormais des marques plus engagées. Le noir tend ainsi à mettre en avant la formule “Zero Sugar” de la marque de cola. Alimentaire, mon cher Watson.