Pepsi, 125 ans d’histoire : un voyage épique à travers la pop culture

De la nostalgie à la modernité.

Certaines marques ont toujours eu une place importante dans la pop culture et la vie des jeunes de leur époque, et c’est par exemple le cas de Pepsi (tout comme de son compétiteur dont nous ne citerons pas le nom). La marque a dans ses archives des collaborations datant de plusieurs décennies avec des stars mondiales qui ont encore de nos jours de l’influence – pour n’en citer que quelques-unes, Britney Spears et Madonna sont de la partie.

Pour ses 125 ans, la marque souhaite souligner sa place importante dans la pop culture au fil des années et sa légitimité dans ce secteur. La solution est alors toute trouvée : il suffit finalement de remettre en avant ces spots historiques, qui résonneront toujours chez ceux qui les ont vus apparaître lors de leur jeunesse… et auront valeur d’archive pour les plus jeunes générations.

La marque a annoncé sa collaboration avec les MTV Video Music Awards pour célébrer cet anniversaire et ces vidéos historiques. Pour moderniser celles-ci, le nouveau logo de la marque et son identité visuelle sont les seuls changements qui ont été apportés, ayant été ajoutés en début et en fin de spot.