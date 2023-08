Pepsi rend à Notorious B.I.G. ce qui appartient à B.I.G pour les 50 ans du hip-hop

Le Roi n’a pas perdu sa couronne.

La marque Pepsi MAX a déjà rendu hommage au regretté rappeur Notorious B.I.G. lors de son intronisation au Rock & Roll Hall of Fame en 2020. La raison de cette association entre Pepsi et B.I.G remonte à 1997, lorsque le rappeur avait improvisé un freestyle exprimant son amour pour Pepsi lors d’un enregistrement en studio. Depuis lors, cet amour improbable perdure. Cette année, l’éternel challenge du cola a à nouveau pris le micro pour célébrer le 50ᵉ anniversaire du hip-hop en honorant l’icône du rap une fois de plus.

Parmi les initiatives prévues, on devrait retrouver du street art dans les grandes villes ainsi que des canettes en édition limitée. La campagne devrait en outre combiner des « expériences virtuelles et physiques perturbatrices » pour toucher de nouveaux publics. Elle débute avec un spot déjà disponible présentant un freestyle inédit de Biggie enregistré en 1997, mêlant habilement images rétro du rappeur et séquences emblématiques de New York. La famille de Biggie est d’ailleurs impliquée, renforçant l’engagement de Pepsi envers son héritage musical.

La campagne de 2020 :