Danser sur une pub, c’est possible ?

“Nouvelle année, nouveau moi” : cette phrase populaire, qui pousse chacun d’entre nous à faire des efforts à chaque nouvelle année pour les abandonner quelques mois (voire semaines) plus tard s’applique également aux marques, en espérant qu’elles tiennent mieux leurs bonnes résolutions que nous. Pour Pepsi, ces résolutions se traduisent par un nouveau look, sur un extrait musique plein d’énergie. Et ce nouveau style ne se fait pas au dépit de la saveur de cette boisson iconique !

La musique de la pub nouveau look de Pepsi 2024 est Dancing On My Own, de Mosimann.

La pub nouveau look de Pepsi 2024

La musique de la pub nouveau look de Pepsi 2024