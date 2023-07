Quand ChatGPT devient un outil contre l’illectronisme pour Emmaüs Connect

16 millions de tutos.

Notre monde se digitalise à vitesse grand V, et malheur à ceux qui ne peuvent pas suivre la cadence. Qu’il s’agisse de prendre rendez-vous chez le médecin, payer ses impôts, suivre la scolarité de ses enfants… toutes ces nécessités sont aujourd’hui passées au digital, alors même que 16 millions de Français éprouvent des difficultés avec le numérique.

C’est pourquoi Emmaüs Connect s’engage pour résoudre la situation précaire de certains de ces Français touchés d’illectronisme. En pleine explosion des IA génératives et autres technologies, certains peinent encore à allumer un ordinateur, se servir d’une souris ou encore numériser un document, ce qui ne permet pas une qualité de vie normale dans cette ère du tout numérique. Pour permettre à ces personnes d’apprendre à s’en servir, Emmaüs Connect souhaite utiliser ChatGPT : mais difficile de faire parvenir des tutos numériques à des personnes qui ne savent pas encore se servir… du numérique.

Pasdepubmerci, studio créatif en charge de la campagne, a donc fait le choix de l’affichage. Après tout, difficile de faire plus opposé au numérique que l’affichage. Les prints sont donc disponibles partout en France sur le réseau JCDecaux, et prennent la forme de tutoriels permettant d’en savoir plus sur l’un des nombreux savoirs numériques qui manque à ces Français touchés d’illectronisme.

Un bon moyen de réduire un tant soit peu la fracture numérique en France et de rendre accessible l’innovation à ceux qui en sont privés au quotidien.